»Zaskrbljeni smo zaradi številnih in zelo zaskrbljujočih poročil o civilnih žrtvah in uničevanju civilnih objektov, ki so posledica letalskih napadov,« je novinarjem v Ženevi povedala predstavnica urada Liz Throssell. Opisala je več posameznih napadov, med drugim napad v kraju Dedebit 7. januarja, ko je umrlo najmanj 56 ljudi.

Medtem so iz Svetovnega programa za hrano (WFP), ki deluje v okviru ZN, sporočili, da noben njihov konvoj s hrano ni dosegel tigrayske prestolnice Mekele. Zaradi intenzivnih spopadov med etiopsko vojsko in Tigraysko ljudsko osvobodilno fronto (TPLF) lahko pride do popolne ustavitve razdeljevanja hrane, kar bi vodilo v humanitarno katastrofo v regiji.