Vera in znanost

Verjamem v znanost! Pogosta mantra zadnjega leta v besednih dvobojih med cepljenimi in necepljenimi. V katero znanost verjamete? Ima uradne govorce? Fraza »verjamem v znanost« je oksimoron, bistroumni nesmisel. Verjamem, ubogam, sledim ni združljivo z dvomim, preverjam, raziskujem. Vera ne dvomi. Znanost na dvomu temelji. Do novih odkritij so pripeljala preizpraševanja o obstoječih doktrinah, znanjih in praksah, zato znanost potrebuje svobodo raziskovanja. Brez nje je zasužnjena v kapitalske (in druge) interese. Ne gradijo je dogme in ni nezmotljiva. To velja tudi za medicino. Njena doktrina in protokoli zdravljenja so predmet neprestanih sprememb, izboljšav in novih pristopov. Nova spoznanja izrinejo stara. Če ne bi bilo tako, bi si še vedno puščali kri.