Fredrika Stahl: Če ne verjameš v čudež na koncu filma, se izgubiš v bolečini

Fredriki Stahl se je na začetku kariere pripetil pogosto viden in obrabljen filmski kliše. Pravzaprav se je tako njena glasbena kariera začela. Kot sedemnajstletna najstnica se je iz rodnega Stockholma preselila v Pariz in se tam zaposlila kot natakarica. Tam, za pultom, jo je odkril oziroma slišal glasbeni producent Jean Fabio Ekodo in ji ponudil priložnost.