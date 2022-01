Miha Šalehar, radijski voditelj: Mučijo me izkušnje

»Boli me đoko za Đokovića. Sodi v isti niz kot Kangler, Janković, Tošić in ostali, pri katerih sodišča naredijo proceduralno napako,« med drugim pravi Miha Šalehar, eden najbolj priljubljenih radijskih voditeljev v državi, ki je nedavno tudi napisal knjigo Pustolovec zmote: patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca. O staranju, pravzaprav. O prehajanju štiridesetletnika na drugo stran hriba, ko se začne pot spuščati navzdol, in sprotnih pomislekih na tej poti. Nenazadnje je začel bolj ceniti tudi pevce, s čimer se je pogovor tudi začel.