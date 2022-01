Marko Kalan, specialni pedagog: Današnji starši so lahko nevarni svojim otrokom, ker od njih pričakujejo ogromno

Marko Kalan je specilani pedagog. Dela v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, bolj znanem kot Gotska. Obravnava otroke s posebnimi potrebami, točneje otroke in mladostnike z učnimi in specifičnimi učnimi težavami. Ukvarja se torej s težavami otrok in mladostnikov, zaradi katerih le-ti potrebujejo pomoč in prilagajanje učnih programov v osnovni in srednji šoli.