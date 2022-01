Boris Dežulović: Trpljenje mladih Wertherjev

Za ta nenavaden pojav sem prvič slišal pred nekaj leti, ko sem bral zanimiv esej »Knjige so nevarne« angleškega sociologa Franka Furedija, profesorja na Univerzi Kent. Povod za njegovo pisanje so bile pripombe kolegov, da se študenti vse pogosteje pritožujejo zaradi travm, ki jih povzroča branje književnih del: takrat, leta 2016, so študenti na ugledni newyorški Columbii smrtno resno na primer zahtevali, da se Ovidijevim »Metamorfozam« doda »trigger warning«, »opozorilo, da delo povzroča travmo«, ker »opisi posilstev lahko izzovejo občutek negotovosti in ranljivosti pri nekaterih študentkah in študentih«.