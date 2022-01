Izgnani Novak v času endemije

Kaj širšega nam sporoča po vsebini bizaren, a v resnici smrtno resen konflikt z najboljšim teniškim igralcem sveta Novakom Đokovićem, ki ga avstralske oblasti zdaj že skoraj dokončno ne spustijo v državo, kjer naj bi poskusil osvojiti rekordni 21. največji teniški turnir v karieri? To je sicer res zgodba o problemu Avstralije na eni in Đokovića na drugi strani – a še bistveno bolj gre za zgodbo o epidemiji covida in o tem, kako se kot družba danes spopadamo z njo oziroma kako jo nameravamo ali želimo rešiti. Reševanje tega problema na plečih enega najboljših športnikov vseh časov nam ponuja možnosti za resnejše premisleke.