Preberite predloge dr. Dušana Kebra za izhod iz pandemije

Do danes je v Sloveniji proti covidu-19 cepljenih okroglo milijon in dvesto tisoč ljudi, bolezen pa je prebolelo dobrega pol milijona. Obe številki se deloma prekrivata, zato je ljudi, ki izpolnjujejo en ali oba pogoja za pridobitev potrdila PCT, približno milijon in pol. Ti ljudje se testirajo le v primeru, če zbolijo s simptomi bolezni ali so bili v tveganem stiku z okuženo osebo. Večino testov (hitrih antigenskih testov) se je v času pred epidemijo omikrona opravilo zato, ker je negativen test pogoj za vstop v javno življenje pri ljudeh, ki niso preboleli covida-19 in niso cepljeni; takih ljudi je pol milijona. V zadnjem času narašča tudi število testiranj posameznikov, ki imajo simptome covidne bolezni ali so bili v tesnem stiku z obolelimi (tvegani stiki); z naraščanjem števila okuženih narašča tudi število ljudi v karanteni in izolaciji.