Dogajanja usodne noči s ponedeljka na torek policisti še niso razjasnili, prav tako ostaja še neznan motiv za umor 26-letnega domačina na Goriškem. V preiskavi so poleg vseh kriminalistično-tehničnih ukrepov ter dejanj uporabili tudi policijski dron, sodeloval je tudi vodnik s službenima psom za iskanje bioloških sledi, je v današnji izjavi povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos. Sočasno so bili o najdbi trupla 26-letnika obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi vseskozi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo in izvajajo podobne naloge tudi na njihovem območju.

Na območju Ajdovščine našli mrtvo žensko

Novogoriški policisti so bili sicer v četrtek nekaj po 10. uri obveščeni tudi o najdbi ženskega trupla na območju Občine Ajdovščina. Mrtvo žensko so našli ob zapuščenem osebnem avtomobilu na kolovozni poti v neposredni bližini hitre ceste v bližini naselja Črniče.

Natančen vzrok smrti bodo ugotavljali v okviru sodne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Ogled kraja najdbe trupla in avtomobila so opravili ob prisotnosti Okrožne državne tožilke iz Nove Gorice, o dogajanju pa so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave v obeh primerih na PU Nova Gorica zaenkrat ne razkrivajo.

V letu 2020 so na območju PU Nova Gorica obravnavali štiri poskuse uboja in en umor, v letu 2021 pa so obravnavali dva poskusa uboja in en umor. V letošnjem letu so doslej obravnavali že poskus uboja na Tolminskem in kaznivo dejanje umora, ki ga še preiskujejo.

Pangos je povedal še, da so vsa kazniva dejanja poskusov uboja in umore uspešno preiskali.