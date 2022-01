Downing Street se je danes kraljici Elizabeti II. opravičil za zabave, ki so na Downing Streetu potekale na predvečer pogreba njenega moža. »Globoko obžalujemo, da se je to zgodilo v času nacionalnega žalovanja. Downing Street se je palači že opravičil,« je novinarjem danes povedal tiskovni predstavnik urada.

Časnik Telegraph je poročal, da se je dveh zabav ob odhodu sodelavcev udeležilo po 30 ljudi, ki so pili alkohol in plesali do zgodnjih jutranjih ur 17. aprila lani.

Na Downing Streetu so potrdili, da je takrat Johnsonov nekdanji vodja komunikacij James Slack imel poslovilni govor ob odhodu na novo delovno mesto, niso pa želeli komentirati navedb o popivanju in plesu.

Ob obtožbah o prirejanju zabav v času zaprtja države se je na spletu pojavil tudi skoraj desetletje star videoposnetek, na katerem Boris Johnson poplesuje s svetlobnim mečem. Videoposnetek je že postal viralen.