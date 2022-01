»Današnji korak pomeni začetek skupnega projekta na področju logistike in tovornega prometa. Slovenske železnice (SŽ) so v partnersko družbo prispevale družbi SŽ-Tovorni promet in Fersped, češki EP Logistics International pa dogovorjen znesek v višini do 60 milijonov evrov,« so pojasnili na železnicah.

Denar od dokapitalizacije bo skupna partnerska družba SŽ EP Logistika namenila za investicije in širitev na tuje trge. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, imata oba partnerja od združitve velika pričakovanja. Računata, da bo skupna družba postala eden ključnih nosilcev tovornega prometa in logistike v regiji, ki zajema Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črno goro, Srbijo, Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in Italijo.

Slovenske železnice so postale 51-odstotni lastnik družbe SŽ EP Logistika, češki partner pa 49-odstotni. Kot so še navedli, je strateški partner ob sovlaganju SŽ v prihodnjih letih v družbo SŽ EP Logistika pripravljen vlagati tudi dodatna finančna sredstva, in sicer v višini do 100 milijonov evrov.