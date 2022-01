Curry je v Dončićevi kategoriji daleč spredaj s 4.463.426 glasovi. Na drugem mestu je slovenskega asa prehitel Ja Morant (Memphis Grizzlies), ki je prejel 1.633.313 glasov. Dončić je tretji z 1.410.605 glasovi. Trenutno bi to pomenilo, da zvezdnik Dallasa ne bi zaigral v prvi peterki tekme zvezd, ki bo v noči na 21. februar v Clevelandu.

Na zahodu med krilnimi košarkarji in centri vodi LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je prejel 4.386.392 glasov. Sledita mu Nikola Jokić (Denver Nuggets) s 3.016.380 ter Andrew Wiggins (Golden State), ki ima dober milijon glasov manj kot srbski center.

Na vzhodu je doslej največ glasov prejel Kevin Durant (Brooklyn Nets), in sicer 4.088.334. Med krilnimi košarkarji in centri mu sledi Giannis Antetokounmpo s 3.808.458 glasovi, milijon in pol manj glasov pa je zbral Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Med branilci je na vzhodu daleč spredaj DeMar DeRozan (Chicago Bulls) z 2.973.854 glasovi. S skoraj milijon in pol glasovi manj mu sledita Trae Young (Atlanta Hawks) in Zach LaVine (Chicago).

Naslednji delni rezultati bodo znani v četrtek, 20. januarja, konec glasovanja pa bo 23. januarja ob 6. uri zjutraj po slovenskem času.

Od Slovencev sta doslej na tekmi All Star nastopila Goran Dragić v dresu Miami Heat pred štirimi leti ter v zadnjih dveh letih Luka Dončić z Dallasom.