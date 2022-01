Na Hrvaškem rojenega Bojana Čičića so izbrali, da ne bi izvajali zgolj znana dela baročnih skladateljev, kot so Bach, Vivaldi in Händel. Po besedah direktorja SF Mateja Šarca mu je namreč znan poseben repertoar baročne glasbe, deluje pa kot koncertni mojster znamenitega orkestra Academy of Ancient Music, ki je pred leti oral ledino pri historično ustreznem izvajanju glasbe starejših obdobij.

Ta tradicija sedaj preko violinista, ki je v naših krajih manj znan, prihaja med filharmonike. »Moja velika želja je, da se baročni glasbi, takrat ko se ji posvečamo, posvečamo ustrezno na stilsko pravilen način in januar je temu namenjen,« je povedal Šarc.

Festival bo obsegal tri večje koncerte in koncert, ki so ga namenili družinam in otrokom. Na nocojšnjem prvem bodo izvedli skladbe francoskih skladateljev po vzoru duhovnih koncertov, ki so jih izvajali v Parizu v 18. stoletju. Pariz je bil takrat nekakšno središče koncertnega dogajanja, kamor so prihajali največji mojstri baročne glasbe, tako iz Italije kot Nemčije in tudi Anglije.