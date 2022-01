Avstralski minister za imigracije Alex Hawke je izkoristil svoje pristojnosti in srbskemu teniškemu igralcu Novaku Đokoviću vnovič preklical veljavnost vize. Minister je v obrazložitvi zapisal, da je do sklepa prišel po tehtnem premisleku, med katerim je presodil, da je zavrnitev Srbove vize v javnem interesu Avstralije. Pri odločanju je minister upošteval podatke, ki jih je v zvezi s primerom prejel od urada za notranje zadeve, avstralskih mejnih sil in Novaka Đokovića. Minister Hawke je dodal, da je z odločitvijo vnovič pokazal, kako resno avstralska vlada ščiti meje Avstralije, zlasti v zvezi s pandemijo novega koronavirusa.

Vnovična odpoved vize bi lahko imela dolgoročne posledice na nastope Novaka Đokovića na odprtem prvenstvu Avstralije. Odločitev namreč pomeni, da Srb tri leta ne bo imel možnosti pridobiti vize za vstop v Avstralijo. Izjema so primeri, ko gre za vprašanje javnega interesa Avstralije oziroma v primerih, ko je sočutno ravnanje v interesu Avstralije.

Odločitev ministra ni bila nepričakovana. V Avstraliji je letos volilno leto, Avstralci pa so morali tekom pandemije novega koronavirusa prenašati hude ukrepe za zaviranje širjenja bolezni. Javno mnenje je bilo naklonjeno takšni odločitvi, vlada pa je bila zaradi neuspešnega prvotnega odvzema vize, ki je na sodišču padlo zaradi napake v postopku odvzema vize, deležna hudih kritik. Na odločitev se je sicer možno pritožiti, tako da saga v zvezi z Đokovićevo vizo najverjetneje še ni zaključena, je pa vprašanje, kaj to pomeni za potek odprtega prvenstva Avstralije, ki se prične v ponedeljek.