S tem so se učvrstili na sedmem mestu konference in tretjem v pacifiški diviziji, s čimer so na mestih, ki prinašajo nastop v končnici. Na vrhu pacifiške divizije imajo Vegas Golden Knights pet točk naskoka, pred kralji pa so še Anaheim Ducks s 45 točkami. Prvo mesto na zahodu sicer zasedajo Nashville Predators (50).

Kopitar je danes v 19:43 minute na ledu zabeležil enega svojih najboljših statističnih učinkov sezone. Tretjič v sezoni je dosegel najmanj tri točke. Po vodstvu Pittsburgha, v peti minuti je za pingvine zadel Kris Letang, je v 12. ninuti slovenski as v gneči pred vrati izenačil in v vsaki od svojih 16 sezon dosegel vsaj deset zadetkov v rednem delu lige NHL. V karieri je doslej na 1166 tekmah zabeležil 357 golov in 676 podaj.

Dustin Brown je nato popeljal kralje v vodstvo v 35. minuti, na začetku zadnje tretjine pa je izenačil Radim Zohorna. Nato pa je sledil silovit odgovor domačih hokejistov, ki so s tremi zadetki v 83 sekundah odločili zmagovalca. Pri tretjem golu je s podajo sodeloval prav Kopitar, nato pa je slovenski as zaključil "juriš" kraljev v peti minuti zadnjega dela igre ter zadel za 5:2. Končni izid je postavil Sean Durzi (gol in dve podaji) 100 sekund pred koncem tekme.

Hokejiste iz mesta angelov naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko se bodo v gosteh pomerili s Seattle Kraken.