»Vedno na zmago« – to je naslov avtobiografije že 41-letnega Kirila Lazarova, igralca in selektorja Severne Makedonije (prvi primer dvojne vloge v zgodovini na velikih tekmovanjih), ki je nedavno izšla v makedonščini in srbščini. Kljub naslovu je legendarni Kiro Veliki – vzdevek je dobil po makedonskem kralju in vojskovodji Aleksandru Velikem – pred tekmo vlogo favorita diplomatsko obesil na ramena Slovencev. »Slovenija ima igralce, ki nastopajo za Kiel, Barcelono, Veszprem, Kielce, Pick Szeged…, kar dovolj pove o njihovi kakovosti. Ima tudi vrhunskega selektorja, ki ima privilegij voditi tako kakovostno, močno in izkušeno reprezentanco. Slovenci so absolutni favoriti, saj so boljši tako posamično kot kolektivno,« je napovedal Kiril Lazarov, ki je član francoskega Nantesa (pogodbo ima do konca letošnje sezone), na EP pa je prijavljen tudi kot igralec.

Kljub desetim odsotnim igralcem (štirje zaradi okužb, štirje zaradi zavračanja cepljenja, dva zaradi poškodb) je Lazarov dodal, da je cilj Severne Makedonije napredovanje v drugi del Eura. To bi reprezentanci prineslo tudi 50.000 evrov nagrade, ki jo je obljubila domača rokometna zveza. Njegova ekipa – selektor je postal februarja lani – se je včeraj morala znajti brez njega kot igralca, saj si je poškodoval koleno na dopoldanskem treningu. Ne glede na to so njegovi rojaki povedli s 3:0, Slovenci (selektor Ljubomir Vranješ med 16 izbrancev ni uvrstil pozitivnega Aljaža Panjtarja ter Matica Grošlja in Vida Levca) pa so prvi gol dosegli šele v sedmi minuti.

Prva zmaga na tretji tekmi A po zaostanku z 1:4 so vsaj začasno končali svoje zimsko spanje v Debrecenu in v petih minutah naredili delni izid 6:0 za vodstvo s 7:4. Toda nasprotniki so se vrnili med žive (8:8), v končnici prvega polčasa pa je Vranješeva četa, v kateri so blesteli Jože Baznik (7 obramb, 41-odstotna uspešnost), Jure Dolenec (5 golov) in Staš Skube (3), dosegla tri gole zapored za odhod na odmor s 13:10. Lazarov se je na začetku drugega polčasa zatekel k igri v napadu 7 na 6 (brez vratarja in s sedmim igralcem v polju), ki je bila zaščitni znak njegovih predhodnikov. A z njo je v le nekaj minutah pridelal rekordni zaostanek petih golov (12:17), zato se je hitro vrnil k preverjeni igri. Z njo je poskrbel za črne minute Slovencev, ki so v 39. minuti vodili le z 19:18, kmalu zatem pa zaradi rdečega kartona (tretja izključitev) ostali brez Matica Suholežnika. Nasprotniki so spet zavohali kri sedem minut pred koncem, ko so se znova približali samo na gol minusa (22:23), v končnici pa je Slovenija le upravičila vlogo favorita. Na tretji medsebojni tekmi v zgodovini EP je prvič zmagala in se maščevala za grenka poraza s 27:28 v Srbiji 2012 (na tekmi za peto mesto so Slovenci ostali brez olimpijske vozovnice za London) in s 24:25 na Hrvaškem 2018 v prvem krogu tekmovanja.

Kapetanove težave s kolenom Kapetan Jure Dolenec je bil s petimi goli prvi strelec Slovenije, čeprav je zaradi težav s kolenom odigral le tretjino tekme. »Tekma je bila zelo živčna, tako kot so vedno težke uvodne tekme na velikih tekmovanjih. Severna Makedonija je kakovostna reprezentanca, zato proti njej ni enostavno igrati, tudi če v igri ni Lazarova. Naša obramba je bila dokaj dobra, v napadu pa smo bili premalo agresivni, nismo šli na polno, vse je bilo nekako mehko in nismo dobivali dvobojev,« je ocenil Jure Dolenec. Spet ima težave s kolenom, zato že od petka nobenega treninga ni opravil do konca: »Gre za staro poškodbo, ki je bila v zadnjih letih pod kontrolo, pred prvenstvom pa se je stanje poslabšalo. Tokrat sem igral s pomočjo tablet, a sem ugotovil, da gre s kolenom na slabše. Opraviti moram pregled in upam, da še nisem rekel zadnje besede na prvenstvu.« Blaž Blagotinšek je k zmagi prispeval štiri gole. »Igra nasprotnika temelji na krožnih napadalcih, ki so težki, a okretni. Vendar smo jih dobro ustavili in obramba je bila ključ do zmage. Pred zadnjimi dvajsetimi minutami sem imel dve izključitvi, a nisem kalkuliral, ampak sem šel na vse ali nič in se mi je obrestovalo,« je pojasnil Blaž Blagotinšek. Jutri čaka Slovenijo obračun z Dansko, o kateri pravi: »Danska je med top tri na svetu. Uvodno zmago moramo takoj pozabiti in se čim bolje pripraviti na Dance. Če bomo imeli dober dan, če bo obramba dobro delovala, če bo vratar dobro branil, če bomo tekli tako, kot znamo, potem… No, rajši ne bom nič rekel.«