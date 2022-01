Niti zadnji sklop pogovorov z Rusijo na zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ni prinesel razumevanja za ruske zahteve po novi varnostni arhitekturi v Evropi. Kljub svarilom predsedujočega OVSE, poljskega zunanjega ministra Zbigniewa Raua, da je nevarnost izbruha vojne na območju držav OVSE večja kot kadar koli v zadnjih tridesetih letih, ni bilo zbližanja stališč z Rusijo na zasedanju 57-članske organizacije, katere namen je zmanjšanje napetosti na evrazijskem področju, opazuje pa tudi dogajanje v vzhodni Ukrajini.

Podobno kot je po sredinem zasedanju sveta Nato-Rusija ugotavljal namestnik zunanjega ministra Rusije Aleksander Ruško, je po včerajšnjem zasedanju ponovil veleposlanik Rusije pri OVSE Aleksander Lukaševič: upoštevali so le varnostne premisleke drugih.

Odgovor o novih pogovorih prihodnji teden

Ruska diplomacija se je na troje pogovorov, ki so jih z ZDA, Natom in članicami OVSE vodili ta teden, odzivala uglašeno. Iz Kremlja, zunanjega ministrstva in od ruskih diplomatov so prihajala sporočila razočaranja, a vrat diplomaciji niso zapirali. Zunanji minister Sergej Lavrov se je obregnil ob ameriško-Natove zahteve po dejanjih za zmanjšanje napetosti, ki bi jih morala sprejeti Rusija. Kot nesprejemljivo je označil zahtevo, naj se ruske vojaške okrepitve ob meji z Ukrajino vrnejo v vojašnice. Pozitivno je ocenil zgolj pripravljenost ZDA, da bi se pogovarjali o namestitvah raket kratkega in srednjega dosega. Odgovor, ali se bo odzvala vabilu k novemu krogu pogovorov z Natom in ZDA, naj bi Rusija oblikovala prihodnji teden. Namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov prav tako ni hotel ne potrditi ne izključiti možnosti, da bi v primeru zaostrovanj Rusija lahko namestila svojo vojsko na Kubi in v Venezueli. »Vse je odvisno od dejanj ameriških kolegov,« je pristavil.