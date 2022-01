Aplikacija za naročanje strank: Pravi programer strani s takšno osnovno napako ne zna več niti izdelati

Spektakularno spodleteli testni zagon aplikacije za elektronsko naročanje na storitve upravnih enot poraja resna vprašanja glede preverjanja kakovosti in varnosti programske opreme, ki jo naroča in nato v uporabo pošilja državna uprava. Kot so nam povedali strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij in programiranja, je šlo v primeru aplikacije UeNaročanje za zelo hudo malomarnost, ki se ne bi smela pripetiti niti začetniku programiranja.