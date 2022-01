Petčlanska mednarodna žirija je deset najobetavnejših talentov z izjemnimi možnostmi za mednarodno kariero izbrala na podlagi številnih dejavnikov, tudi presoje nominiranih igranih filmov in serij. O gledališkem in filmskem igralcu Timonu Šturbeju je žirija zapisala: »Njegova veličastna in pristna umetniška prezenca je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte vanj, kjer koli se pojavi. Timon Šturbej se s širokim razponom čustev in podob ustvarjalno in pristno zlije z vsako vlogo. Njegova igra je mnogovrstna. Njegov nastop je s subtilnimi izrazi in sugestivno prisotnostjo razorožujoč, večplasten in zasvajajoč – pravo utelešenje igre.«

Šturbej je svojo prvo filmsko vlogo odigral v filmu Stekle lisice režiserja Borisa Jurjaševiča. Za vlogo Željka v filmu Posledice režiserja Darka Štanteta je leta 2018 na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljšo stransko vlogo. Pred kratkim je zaključil produkcijo filmov Jezdeca v režiji Dominika Menceja in Zbudi me v režiji Marka Šantića. Trenutno snema televizijsko miniserijo Inhumanum: Umori na Slovenskem v režiji Igorja Zupeta.

Timon Šturbej je tretja vzhajajoča zvezda iz Slovenije: leta 2013 je v Berlinu nastopil igralec Jure Henigman, leta 2017 pa igralka Maruša Majer. sta