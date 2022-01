Slovenija na uvodni tekmi na letošnjem evropskem prvenstvu proti Severni Makedoniji ni blestela, a je izpolnila načrt. V Debrecenu je osvojila obe točki in naredila odločen korak proti drugemu delu tekmovanja. Slovenija se bo 15. januarja pomerila z Dansko, 17. januarja pa še s Črno goro. V drugi del tekmovanja, ki bo med 20. in 26. januarjem v Budimpešti, bosta napredovali najboljši reprezentanci v skupini A.

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so medlo odprli tekmo, po zaostanku z 0:3 v šesti minuti pa jih ni zajela panika. Prvi gol na tekmi so dosegli globoko v sedmi minuti, ko je Staš Skube z lobom ukanil v uvodnih minutah vročega vratarja Martina Tomovskega, od tedaj naprej pa so imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz Severne Makedonije, ki jih doslej na evropskih prvenstvih še niso premagali. Na EP v Srbiji 2012 so klonili s 27:28, na Hrvaškem 2018 pa s 24:25.

Med sedmo in 12. minuto so naredili delni izid 6:1 in neuničljivega makedonskega selektorja in igralca Kirila Lazarova, ki v Debrecenu ni igral zaradi poškodbe na današnjem dopoldanskem treningu, prisilili, da je pri slovenskem vodstvu s 7:4 zahteval prvo minuto odmora.

Po njej prevlada slovenskih rokometašev na igrišču ni bila več tako očitna, Makedonci so jih sedem minut kasneje ujeli in izenačili na 8:9. Do konca polčasa je bila tekma dokaj enakovredna, Slovenija pa je kljub nekaterim tehničnim napakam in zapravljenih strelih iz ugodnih položajev polovico tekme končala z vodstvom 13:10.

Med najvidnejšimi posamezniki je bil vratar Jože Baznik, na svojem krstnem nastopu na velikem tekmovanju je v prvem polčasu zbral osem obramb.

Vranješevi bojevniki so odločno začeli drugi polčas in kaznovali sleherno tekmečevo napako. Po golu Blaža Janca so si takoj priigrali pet golov prednosti (17:12), nato pa so se preveč sprostili, kar so Makedonci izkoristili in jim v 39. minuti povsem zadihali za ovratnik (19:18).

Slovenci so vse vrzeli v napadu - predvsem nerazpoložen je bil Borut Mačkovšek - nadomestili z igro v obrambi. Zaradi nje so v 46. minuti po golu Nejca Cehteta v nasprotnem napadu povedli z 21:18. A zadovoljstvo je bilo kratkotrajno, sedem minut kasneje je bila na terenu znova zelo tesno (23:22).

V prelomnih trenutkih dvoboja so slovenski rokometaši le strnili svoje vrste. Po atraktivnem golu Tilna Kodrina in Domna Makuca so si v 55. minuti znova priigrali vodstvo treh golov (25:22), lepe prednosti pa v končnici tekme niso zapravili in izpolnili svojo prvo nalogo v tukajšnji Fönix Areni.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Jure Dolenec s petimi in Blaž Blagotinšek s štirimi goli.

»Igrali smo preveč v valovih, po naši dobri igri so sledila obdobja slabe igre, kar so Makedonci izkoristili. Imamo veliko rezerve v igri, danes je predvsem šepala naša realizacija strelov,« je po tekmi za RTV Slovenija dejal Kodrin.

»Precej smo se mučili, igrali v krču, a osvojili smo načrtovani točki, kar je bil tudi naš cilj in to edino šteje. Že čez dva dni nas čaka veliko zahtevnejša tekma z Danci, ki so eni glavnih favoritov za končno zmago. Upam, da bomo na tej tekmi prikazali boljšo predstavo in sprostili ročno zavoro v naši igri,« je dodal Staš Skube.