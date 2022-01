No, sedaj vsaj vemo, zakaj so ga zgradili – da ga lahko napolnijo s kolonami avtomobilov čakajočih na testiranje. Ob tem se to izkaže za res priročno točko: pozitivni lahko mimogrede skočijo še do zdravnika v Medvodah, Škofji Loki, nemara celo v Kranju, saj si osebnega zdravnika v Ljubljani ne morejo več izbrati, ker jih ni.