V ponedeljek je družba Apple postala prva, ki je (za kratek čas) presegla mejo 3000 milijard dolarjev tržne kapitalizacije. Zvezda začetka tedna pa je bila ameriška Tesla, katere delnica je porasla za 13,5 odstotka, potem ko je podjetje poročalo o rekordnih dobavah v zadnjem četrtletju 2021. Razpoloženje se je v sredo popoldne po objavi zapisnika zasedanja ameriške centralne banke (Fed) s sredine decembra močno poslabšalo. Zapisnik je namreč razkril, da so razpravljali o hitrejših in agresivnejših dvigih obrestnih mer, pri čemer bo do prvega zvišanja kratkoročne obrestne mere predvidoma prišlo že marca. Razpravljali so tudi o ukrepih za zmanjšanje bilance Feda že kmalu po prvem dvigu. Prodaja dela obveznic iz Fedovega 8800 milijard dolarjev velikega portfelja bi povzročila dodaten pritisk na zvišanje dolgoročnih obrestnih mer.

Zdi se, da so imele tedenske novice glede omikrona mešan vpliv na trge. Nove omejitve v Hongkongu so prispevale k upadu tečajev v Aziji, število okuženih v ZDA je doseglo nove rekorde. Evropa prav tako beleži rekordne stopnje okužb s koronavirusom. Uvedenih je bilo veliko ukrepov (krajša samoizolacija, obvezno cepljenje določenih skupin, strožje omejitve), vendar se večina držav ni odločila za popolno zaprtje. Izjema je Nizozemska, ki se je posledično soočila z obsežnimi protesti. Nasprotno pa je premier Boris Johnson dejal, da bi Združeno kraljestvo lahko prebrodilo val okužb, ki jih poganja omikron, brez dodatnih omejitev. Kot kaže, so vlagatelji pomirjeni, da se število hospitalizacij, čeprav narašča, povečuje počasneje kot pri preteklih različicah in da je število smrtnih primerov nižje.

Delnice v Evropi so na tedenski ravni prav tako upadle zaradi skrbi, da bi lahko centralne banke hitreje potegnile zavoro v poskusu obvladanja vztrajne inflacije. Ta je v evrskem območju decembra poskočila na rekordno raven predvsem zaradi rasti stroškov energije in cen hrane. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za 5 odstotkov. Nemška inflacija se je približala najvišji ravni v zadnjih 30 letih, zaradi česar vlada razmišlja o finančni pomoči gospodinjstvom z nižjimi dohodki za plačilo višjih računov za ogrevanje. Pohištveni velikan Ikea je objavil, da bo zaradi težav v oskrbovalnih verigah in posledično višjih cen transporta ter surovin v povprečju zvišal cene za 9 odstotkov. V preteklem tednu so poročali tudi o nadaljevanju aktivnosti francoskega trgovca na drobno Auchana za prevzem francoskega konkurenta Carrefour. Združitev podjetij bi ustvarila največjega trgovca na drobno v Franciji, kar bi Auchanu olajšalo boj z nemškim nizkocenovnim rivalom. Delnica družbe Carrefour je prejšnji teden posledično pridobila več kot 10 odstotkov.