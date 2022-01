Nogometni prvoligaši so sredi priprav na spomladanski del prvenstva. Največ se dogaja v Olimpiji, kjer novi lastniki še vedno niso razkrili načrtov. Prve kadrovske poteze prav nič ne nakazujejo, da bodo Olimpijo naredili slovensko in ljubljansko. Vse tri dosedanje okrepitve so iz Hrvaške: 27-letni vratar Ivan Banić (rezervist v prvoligašu Gorica) ter vezista Marin Pilj (rezervist v Osijeku s 615 minutami na 20 tekmah) in Robert Mudražija (v Rijeki z zgolj 214 minutami na 4 tekmah), ki so v svojih klubih igrali zelo malo. Tako ustvarjajo vtis, da bo Olimpija znova postala zatočišče za oživljanje karier (brezposelnih) kruhoborcev, ki večinoma prihajajo na posojo. Zelo dolg je seznam igralcev, na katere klub ne računa več, zato vratar Nejc Vidmar, ki je uradno poškodovan, Mihailo Perović, Sava Petrov, Erik Gliha in Maj Fogec niso odšli na priprave v Poreč. V Ljubljani trenirajo z mladinsko ekipo pod vodstvom trenerja Jasmina Jeriča, ki je medtem postal vodja celotnega mladinskega pogona. Vsi igralci imajo s klubom sklenjene veljavne pogodbe.

Na prekinitev pogodb sta pristala zgrešen nakup sredi jeseni iz Madžarske Marko Futacs in Denis Šme, odpisani Dino Špehar pa se je »čudežno« vrnil med prvokategornike in se priključil ekipi na pripravah v Poreču. Po neuradnih informacijah si športni direktor Mladen Rudonja želi prekiniti sodelovanje tudi z enem najboljših vezistov lige Tomislavom Tomićem (pri Dinu Skenderju je bil v nemilosti že ob koncu njegovega prvega mandata v Ljubljani, ko je trener iz Osijeka zakockal sedem točk prednosti v boju za prvaka), Vitjo Valenčičem, ki okreva po poškodbi, Luko Bončino, Enrikom Ostrcem (v Ljubljani je kot posojeni igralec Troyesa)… Predčasne prekinitve pogodb seveda ne bodo poceni, zraven je treba upoštevati še zahtevek za 400.000 evrov oktobra odstavljenega trenerja Sava Miloševića in njegovih sodelavcev.

Novo operativno vodstvo kluba, na čelu katerega je direktor Igor Barišić, v Nemčiji rojeni Hrvat, ki tudi šele ureja svojo selitev iz Münchna v Ljubljano, čaka veliko dela, da bo sestavilo ekipo za spomladanski del v boju za prvaka. Še večji zalogaj bo, da bo konca marca izpolnilo vse kriterije (najbolj zahteven bo finančni) za pridobitev licence za naslednjo sezono.