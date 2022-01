Slovenska teniška javnost je včeraj poleg žreba OP Avstralije spremljala tudi prvo tiskovno konferenco Tenisa Slovenije v novem koledarskem letu. Slavnostna je bila zaradi dejstva, da je predsednik uprave Zavarovalnice Sava David Kastelic podaljšal sodelovanje z osrednjo slovensko teniško zvezo še za tri leta. Optimistična zato, ker sta Tamara Zidanšek in Kaja Juvan v Avstraliji rezultatsko odlično začeli novo leto. Težko pričakovana pa tudi zato, ker za zdaj dobro kaže, da bo Portorož znova gostil najboljše teniške igralke na svetu na turnirju serije 250. Pot bo še trnova, v najslabšem primeru pa bo Obala gostila turnir serije 125.

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je v zadnjih mesecih znašel v neobičajnem položaju, saj je veliko mesecev preživel doma. Priznal je, da bi slovenske novinarje precej raje pozdravil iz Avstralije, a uživa tudi v domačem ljubljanskem okolju, kjer se malce pritožuje le nad nizkimi temperaturami. Odkrito je spregovoril o okužbi s covidom, po kateri se končno pobira in vidi luč na koncu predora. »S polno paro sicer še ne treniram, temveč le trikrat tedensko. Trudim se, da ne bi rinil z glavo skozi zid, saj sem se po okužbi opekel, ko sem se želel prehitro vrniti v staro formo. Glava je želela priti v staro formo, telo pa tega ni dopustilo,« se je težkih trenutkov spominjal Aljaž Bedene.

Ljubljančan, ki ima v svetovnem tenisu status poškodovanca, računa, da se bo na teniška igrišča vrnil marca. »Od sebe pričakujem veliko. Imam močno voljo, da se vrnem med najboljše teniške igralce sveta in pred športno upokojitvijo osvojim kakšen močan turnir,« 32-letni teniški igralec ne skriva visokih želja. V prostorih Kristalne palače je včeraj podoživel trenutke, ko se je odločil za britanski potni list. Pravi, da odločitve ne obžaluje, da se je iz izkušnje veliko naučil in bil obkrožen s pozitivnimi ljudmi. Bedene večkrat poudarja, da v Sloveniji primanjkuje primerne teniške infrastrukture, a pohvali usmeritve Tenisa Slovenija, ki je po njegovih besedah pravilna. Kolikor bo lahko, bo pomagal mladim teniških igralcem, saj ne bo nikoli pozabil, koliko volje je dobil, ko je imel kot golobradi najstnik redko priložnost igrati s kakšnim izkušenejšim igralcem.

Aljaž Bedene je izrazil jasno stališče okrog dogajanja v Avstraliji na temo Novaka Đokovića. »To, kar v Avstraliji doživlja Novak, ni prav. Če je dobil dovoljenje za vstop v Avstralijo, ne vidim razloga, zakaj ga ne pustijo v miru igrati in se pripravljati na turnir. Naj igra in tekmuje, kar je najbolj pošteno,« odgovarja Bedene. Dodaja še: »Tudi mene zanima, kako bo Novak vse skupaj prenesel. Pritiski, ki jih doživlja, so nepredstavljivi. Menim, da tenis kot športna panoga z dogodki v Avstraliji ne izgublja popularnosti, temveč jo kvečjemu še pridobiva. Verjamem, da bo še več gledalcev po svetu želelo videti, kako se bo odrezal Đoković. Bolj me skrbijo podatki, da je 87 odstotkov Avstralcev proti prvemu igralcu sveta in da Srbi v Avstraliji doživljajo različne pritiske.«

Iz Avstralije sta se po video povezavi javili tudi Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. »Na Tenerifih sem se zelo dobro pripravila na sezono. Vesela sem, da v Adelajdi kažem dobre igre in rezultate. Optimistično zrem v prihodnost,« sporoča Tamara Zidanšek. »Lansko leto je bilo moje najuspešnejše doslej. Tudi zato, ker sem uspešno nastopila na domačem turnirju v Portorožu. Zelo lepo je tekmovati pred domačimi navijači. Upam, da bom lahko tudi letos. Za zdaj kažem korake v pravo smer,« pa je povedala Kaja Juvan.

Tamara Zidanšek v Adelajdi v polfinalu Tamara Zidanšek (31. na svetu) nadaljuje uspehe na teniškem turnirju v Adelajdi z nagradnim skladom 240.000 ameriških dolarjev, kjer upravičuje vlogo 4. nosilke. Konjičanka je včeraj zjutraj po slovenskem času po dobrih dveh urah s 7:6 (4), 7:6 (7) premagala ameriško igralko Lauro Davis (95. na svetu). Z zmago si je priborila novo najvišjo uvrstitev na svetovni lestvici, saj bo v ponedeljek po izračunih Tenisa Slovenija najmanj 26. igralka sveta. Tamara Zidanšek se bo v polfinalu pomerila z Američanko Alison Riske (57.), finalistko lanskega največjega slovenskega teniškega prvenstva v Portorožu.

Ugoden žreb za obe Slovenki V Melbournu so žrebali prvi krog za odprto prvenstvo Avstralije. V konkurenci posameznic bosta na prvem letošnjem turnirju za grand slam nastopili dve Slovenki, in sicer Kaja Juvan (85. na svetovni lestvici) in Tamara Zidanšek (31.). Ljubljančanka se bo pomerila proti Belgijki Maryni Zanevski (81.), Konjičanka pa proti Nizozemki Arantxi Rus (66.). Če bo zmagala, se bo Kaja Juvan bržčas pomerila proti deveti nosilki, Tunizijki Ons Jabeur, Tamara Zidanšek pa bo, če bo napredovala v drugi krog, prekrižala lopar z zmagovalko dvoboja Heather Watson (74.) – Mayar Sherif (63.).