Zadnjo tekmo so ljubljanski hokejisti odigrali predzadnji dan minulega leta, ko so doma izgubili s celovškim KAC. Zaradi pozitivnega testa na koronavirus so po novem letu morali v karanteno, odpovedane so bile štiri tekme. V začetku tedna so varovanci Mitje Šivica končno stopili na led in začeli trenirati. Danes jih čaka obračun v Gradcu, že jutri v dvorani Tivoli domača tekma z Dornbirnom, v ponedeljek pa bodo doma igrali še četrtfinalno tekmo končnice državnega prvenstva z ekipo Hidria Jesenice.

»Prvi trening po vrnitvi na ledeno ploskev je bil nekoliko lažji, kajti po desetih dneh premora je bilo od igralcev težko zahtevati kakšen večji napor. Poznalo se je, da so bili še malo 'zarjaveli', toda že v torek smo opravili zelo dober trening, s katerim smo bili lahko vsi zadovoljni. Deset dni premora se bo nekoliko poznalo v telesni pripravljenosti, čeprav so igralci v času karantene dobili program dela in prepričan sem, da so ga tudi izvajali. S pridnostjo in odnosom do dela nikoli nismo imeli težav. Šli bomo tekmo za tekmo, prav vsaka bo pomembna in upam na ugodne izide,« je pred današnjim gostovanjem povedal trener Olimpije Mitja Šivic, ki je v ligi ICEHL trenutno na petem mestu, medtem ko je Gradec tri mesta za njo.

Ljubljančani bodo v prihodnjih tekmah močnejši za dva napadalca. Francoskemu reprezentantu Bastienu Maiaju se je včeraj pridružil še Rok Kapel. Mladi, 22-letni Jeseničan je zadnje tri sezone igral za drugo ekipo celovškega KAC in bil med boljšimi slovenskimi igralci v ligi AHL. »K nam prihaja željan dokazovanja, 'lačen', ima kakovosten strel in podajo, profesionalen odnos do dela in zagotovo nam bo dal globino. Če bo znal izkoristiti priložnost, smo kot ekipa z njim veliko pridobili,« je njegov prihod v Ljubljano komentiral Šivic. mšt