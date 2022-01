Marco Odermatt je prekinil niz treh zaporednih superveleslalomskih zmag Aleksandra Aamodta Kildeja ter se veselil že šeste zmage svetovnega pokala v alpskem smučanju v tej sezoni. Zmago je dosegel na domačem terenu, in sicer v kultnem Wengnu, švicarski prireditvi z najdaljšo tradicijo, kjer so izpeljali superveleslalom, ki je v tej sezoni najprej odpadel v Lake Louisu, nato pa še v Bormiu. Švicarski superjunak se predstavlja v najlepši luči na domačih tekmah, saj je že minuli konec tedna zmagal na veleslalomu v Adelbodnu. Odermattu se je v švicarski alpski idili najbolj približal Aleksander Aamodt Kilde, tretji pa je bil olimpijski superveleslalomski prvak Avstrijec Matthias Mayer.

»Težko opišem, kako lepe trenutke doživljam. Wengen sicer res nima superveleslalomske tradicije, vseeno pa je lepo zmagati na znamenitem pokalu Lauberhorn. Izjemno sem zadovoljen z nastopom, predvsem v spodnjem delu proge,« je bil navdušen Marco Odermatt. »Seveda pogledujem tudi proti olimpijskemu nastopu. Po drugi strani si želim biti čimbolj osredotočen na vsako preizkušnjo posebej, kar mi za zdaj odlično uspeva. Upam, da mi bo tudi v Pekingu,« si želi ta čas alpska smučarska številka ena, ki ima vse višjo prednost tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Slivnik namesto Koštomaja

Slovensko čast je z 21. mestom rešil Martin Čater. Celjanu proga v Švici ustreza, saj je v preteklosti na njej dosegel nekaj odmevnih uvrstitev. Čater je znova smučal napadalno in v spodnjem delu proge storil napako, ki ga je stala uvrstitve okrog najboljše deseterice. Nosil je startno številko 41, po prihodu v cilj pa ga ni prehitel noben tekmovalec, kar pomeni, da je svoje delo opravil spodbudno in drugič v sezoni osvojil superveleslalomske točke. Brez njih sta ostala preostala Slovenca Boštjan Kline in Miha Hrobat, ki sta odstopila. Kline je že v zgornjem delu proge storil večjo napako, Hrobat pa se je podal na progo dvakrat, saj so ga prvič zaradi padca v cilju na progi zaustavili. V drugo je Hrobat smučal odlično, bil na zadnjem vmesnem času šesti, nato pa storil napako in odstopil.

Ker se je glavni slovenski trener hitrih disciplin Gregor Koštomaj okužil s koronavirusom, je slovenske tekmovalce v Wengnu vodil vodja reprezentanc Janez Slivnik, ki je bil z videnim kar zadovoljen. »Lahko dam pozitivno oceno. Martin je bil tri četrtine proge zelo dober. Majhna napaka v spodnjem delu ga je stala precej višje uvrstitve. Miha Hrobat je bil v prvo zaustavljen, ko je bil na progi že skoraj minuto. Vemo, da je proga v Wengnu zelo dolga in je izgubil veliko moči. Nato je moral s helikopterjem nazaj na start. Njegova druga vožnja je bila vseeno izjemna, obetala se mu je celo uvrstitev med najboljšo peterico. Pokazal je pristop, ki prinaša rezultate,« je ocenil Janez Slivnik.