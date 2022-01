Krivi so drugi, nam govorijo. Imajo kje govoriti, to pa. Kajti zdaj imajo že toliko medijev v svojih rokah, da nam lahko dnevno, kaj dnevno, iz minute v minuto servirajo svojo zlagano resnico, da smo za vse krivi »nenaši« in tisti vmes. Še ne (povsem) njihovi mediji, ustavno sodišče, informacijska pooblaščenka, računsko sodišče, KPK in opozicija pod A. Kajti tisto, kar je pod opozicijo B in sliši na ime DeSUS in SNS, pravzaprav sploh ni opozicija, ampak le zvesti oproda »naših«.

Ampak oni sami in njihovi novinarji, za katere se zdi, da so jim že dodobra strli jajca, še kar pleteničijo, da imajo na drugi strani v rokah vsaj še 80 odstotkov medijev. Ne vem, kje živijo. STA so mrcvarili dolge mesece, tako kot RTV, kjer so zadnje spremembe vidne že z letala, še prej pa so si podredili Siol in Planet TV, pa katoliške medije, o njihovih medijih, ki to pravzaprav niso, pa ne bi izgubljal besed. Ampak verjetno služijo svojemu prvotnemu namenu, ta pa je prepričati prepričane. Kajti prepričanje njihovega šefa je, da je treba biti vedno na preži in kar naprej prepričevati prepričane (beri: svoje), da ne bi skrenili s poti. Še Pop TV vržejo iz sistema Telekom, pa so zmagali. Zato se mi zdi, da smo tudi na medijskem področju v samem svetovnem vrhu. To, kar je »našim« uspelo postoriti (beri: si podrediti) v slabih dveh letih, uspe le še tistim, ki medijev pravzaprav sploh nimajo, ampak so ti zgolj podaljšana roka neke ideologije. Večer