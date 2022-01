Zasavski glasbeniki združili moči proti energetski revščini

Tako kot drugod po državi so se tudi v Trbovljah cene ogrevanja to zimo enormno zvišale. Občina je že objavila pravilnik za pomoč najbolj ogroženim, občanom pa so se odločili pomagati tudi zasavski glasbeniki, ki so pripravili koncert z naslovom Dejmo se pogret.