»To je bil super začetek leta 2022! Vse je šlo po načrtu in kot smo si zamislili. Glede na to, da sva bila z Boštjanom prvič skupaj pred kamerami kot voditeljski par, mislim, da sva delovala zelo usklajeno,« je zadovoljna svetlolaska, ki se je ekipi oddaje pridružila že pred šestimi leti.

Ljubiteljica adrenalina

Pred dnevom D izkušena voditeljica ni imela prav nič treme. »Bila sta nekakšno pričakovanje in pozitivna vznemirjenost, ki sta me ponoči tudi zbudila. V mislih sem šla še enkrat skozi celoten načrt: ali sem res vse vpisala, naredila in pripravila, da bo vse tako, kot mora biti,« se svojih občutkov spominja Ljubica Mlinar, ki zase pravi, da opravlja sanjski poklic. V svojem poslanstvu zelo uživa, všeč ji je, ker je delo razgibano in lahko izraža ustvarjalnost.

»Veseli me delo z ljudmi, tukaj je potem še adrenalin, ki ga prinaša oddaja v živo. Zanima me veliko stvari in na vsak pogovor oziroma temo se skrbno pripravim, poglobim se vanjo in vselej kaj novega spoznam. Najbolj 'domača' sem v vrtnarstvu, kuhanju in peki, navsezadnje pa se dobro znajdem tudi na avtobusni strehi,« pove sogovornica.

Na njeno televizijsko delo so ponosni tudi njeni domači, ki jo redno spremljajo in spodbujajo. »Vedo, da mi televizijsko delo veliko pomeni ter da zame to ni le služba, ampak ljubezen in veselje. Zato me spodbujajo in podpirajo, pridejo pa seveda tudi kakšni dnevi, ko ni najlažje,« je iskrena Mlinarjeva.