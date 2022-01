Plinovoda ne bi smeli vključevati v ta konflikt, je povedala Lambrechtova in dodala, da je spor mogoče rešiti le z dialogom. V zvezi s pogovori med Rusijo in Natom, ki so potekali v sredo, ter današnjim srečanjem v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi je ministrica dejala, da je to zdaj najboljša priložnost za reševanje spora.

»Moramo jo izkoristiti in ne poskušati reševati konfliktov z nepovezanimi projekti,« je dejala ministrica Lambrecht.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Borrell je medtem poudaril, da bo delovanje plinovoda vsekakor odvisno tudi od razvoja dogodkov v Ukrajini. Severni tok 2 je označil za zasebno naložbo konzorcija podjetij, a je vseeno dejal, da bo delovanje projekta odvisno tudi od ravnanja Rusije, saj si ne more predstavljati, da bi na eni strani razmišljali o uvedbi sankcij, na drugi pa o odprtju te infrastrukture.

Evropska komisija je že večkrat povedala, da ta infrastruktura zanjo ni prednostna, saj ne prispeva k strateški energetski avtonomiji Evrope, ne more pa prepovedati infrastrukture, če je ta v skladu s pravili.

Severni tok 2 naj bi podvojil dobavo poceni zemeljskega plina iz Rusije v Nemčijo, ki jo po besedah vodilnega gospodarstva EU potrebuje za pomoč pri opustitvi premoga in jedrske energije. Vendar je projekt, vreden 10 milijard evrov, že več let v zaostankih in je deležen ostrih kritik vzhodnih zaveznic Nemčije v EU, kot tudi ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Infrastruktura je sicer končana, a se še vedno čaka na odobritev najprej nemškega, potem pa še evropskega regulatorja, ki bosta določila, ali lahko Severni tok 2 deluje v okviru evropskega sistema. Nemški energetski regulator BNetzA je sporočil, da se bo postopek odobritve plinovoda verjetno zavlekel v drugo polovico leta 2022.