Minister za zdravje Sajid Javid je povedal, da želi vlada s spremembo ukrepa zagotoviti čim večjo »gospodarsko dejavnost«. Po uradnih podatkih se je britansko gospodarsko okrevanje v tretjem četrtletju 2021, še pred valom omikrona, bolj upočasnilo, kot so pričakovali.

Obenem želijo zmanjšati »tveganje, da bi ljudje, ki lahko še prenašajo okužbo, zapustili izolacijo«, je dejal Javid. Vlada prav tako upa, da bo krajša izolacijska doba pozitivno vplivala na pomanjkanje kritičnega osebja.

»Vsako omejevanje naših svoboščin mora biti absolutno zadnja možnost. Ne smemo jih omejevati niti dan dlje, kot je nujno potrebno,« je dodal Javid.

Nova pravila, ki bodo začela veljati v ponedeljek, bodo za prekinitev karantene zahtevala, da okužene osebe peti in šesti dan opravijo hitra testa, ki morata biti negativna. Podatki britanske zdravstvene agencije namreč kažejo, da približno dve tretjini okuženih do konca petega dne karantene nista ni več prenašalo okužbe.

Britanska vlada je že decembra skrajšala obdobje karantene v Angliji z deset na sedem dni, saj so morali ob rekordnih okužbah milijoni ljudi v izolacijo oziroma karanteno. To je namreč obremenilo število zaposlenih na ključnih področjih, kot sta zdravstveno varstvo in izobraževanje.

V Veliki Britaniji se je val okužb z omikronom v zadnjih dneh nekoliko umiril. Še vedno gre sicer za eno najbolj prizadetih držav v Evropi zaradi pandemije, saj so zabeležili več kot 150.000 smrti zaradi covida-19.