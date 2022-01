V okviru identifikacijskega postopka so ugotovili in dokončno potrdili tudi identiteto pokojnega. Umorjen je bil 26-letni moški iz širšega mestnega območja Nove Gorice.

O najdbi trupla so obvestili tudi italijanske varnostne organe, ki pri preiskavi intenzivno sodelujejo s slovensko policijo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriški policisti so bili v torek zjutraj obveščeni o najdbi trupla neznanega moškega nad železniškim predorom tik ob državni meji na območju Nove Gorice. Ob njem so našli tudi kolo. Poleg kriminalistov in policistov sta na kraj prišla tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.