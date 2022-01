Komisija bo razpravo nadaljevala 24. januarja, so za STA povedali v programskem svetu. Do takrat bo na sporedu še drugi del oddaje.

Na današnji seji je bila navzoča tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Ilinka Todorovski. Kot je opomnila za STA, bi za izdelavo kakovostnega mnenja morala poznati celotno oddajo, ne le enega dela. Prav tako je treba po njenih besedah pridobiti odgovore programskih ustvarjalcev.

A nadaljevanje oddaje bo 20. januarja, medtem ko se njen mandat na mestu varuhinje izteče v ponedeljek, 17. januarja. Glede na to vprašanja, povezana z oddajo Tarča, čakajo njeno naslednico Marico Uršič Zupan.

V zadnji oddaji Tarča je voditeljica Erika Žnidaršič gostila nekdanjega mariborskega župana in zdajšnjega državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja. Član programskega sveta RTVS Slavko Kmetič, ki je v svetu predstavnik civilne družbe, je predsednika sveta Cirila Baškoviča celo pozval k sklicu izredne seje sveta, na kateri bi obravnavali to oddajo. V kolektivu informativnega programa TVS so takšne pritiske že obsodili.

Protest proti sklicu današnje seje komisije za informativne programe pa sta izrazila sindikat novinarjev TVS in aktiv novinarjev informativnega programa TVS, podprl pa ju je tudi aktiv novinarjev Radia Slovenija.

RTVS je v ponedeljek sicer nasprotovala pritiskom na novinarje, oddaja pa ostaja na sporedu, so zagotovili.