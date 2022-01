Predhodna analiza je pokazala, da je tretji poživitveni odmerek cepiva AstraZenece povečal imunski odziv na koronavirusne različice beta, delta, alfa in gama. Trenutna študija vzorcev pa je pokazala povečan odziv protiteles tudi na različico omikron, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Študija je potekala tako na predhodno cepljenih z AstraZeneco ali cepivi mRNA kot necepljenih odraslih, da bi določili varnost in imunogenost cepiva Vaxzevria in cepiva AZD2816, ki so ga razvili za preprečevanje širjenje različice beta.

Nadaljnje ločene preiskave so pokazale, da je tretji odmerek Vaxzevrie znatno povečal raven protiteles po primarnem cepljenju s cepivom CoronaVac, ki ga je razvilo kitajsko podjetje Sinovac Biotech. Dodatne raziskave so predvidene v prvi polovici letošnjega leta.

AstraZeneca je podatke iz študije že predložila zdravstvenim organom po svetu zaradi potrebe po večji količini poživitvenih odmerkov.