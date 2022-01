Z omejitvami, povezanimi s pandemijo, in ozkimi grli pri dobavi, s katerimi se soočajo številni sektorji, grozi, da bo to še eno leto, ki bo za gospodarstvo predstavljalo ustavitve in premike, jeob predstavitvi obetov za letos dejal Russwurm.

Zlasti podjetja v avtomobilski, električni in strojni industriji trpijo zaradi ozkih grl pri dobavi, ki bodo po napovedih BDI v prihodnjem letu upočasnila ustvarjanje vrednosti za več kot 50 milijard evrov. Pomanjkanje mikročipov, komponent in surovin bi lahko še dolgo vplivalo na proizvodnjo.

V BDI so po Russwurmovih pojasnilih »previdno optimistični« glede gospodarskega okrevanja. Združenje za letos pričakuje 3,5-odstotno gospodarsko rast, potem ko je bila lanska ocenjena na 2,5 odstotka. Po napovedih se bo nemški izvoz letos povečal za štiri odstotke, kar je polovico manj kot lani.

Združenje sicer še naprej pričakuje, da bo industrija proizvodnjo letos povečala za 4,5 odstotka, s čimer bo skupna raven proizvodnje približno šest odstotkov pod ravnjo iz leta 2018.

Pandemija je še vedno odločilno vprašanje za podjetja in povzroča široko negotovost, je še dejal Russwurm in dodal, da se pričakovani »razcvet po koronavirusu« ni uresničil.