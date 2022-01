Predsednica zveze slovenskih društev za boj proti raku in specialistka javnega zdravja Urška Ivanuš je ob začetku nacionalne cepilne akcije v sporočilu za javnost izpostavila, da s cepljenjem proti covidu-19 poskrbimo za lastno zdravje in zdravje naše družbe, tudi na področju raka.

Spomnila je, da je do sedaj onkološka zdravstvena dejavnost v Sloveniji vsem izzivom navkljub ves čas pandemije covid-19 potekala neprekinjeno, k čemur je zagotovo pomembno pripomoglo tudi obvladovanje pandemije s cepljenjem. Ivanuševa upa, da bodo to dejavnost zmogli ohraniti tudi v času širjenja različice omikron.

"Vsak cepljen Slovenec šteje, tudi v našem skupnem boju proti raku. Več kot se nas bo cepilo, več zdravstvenih delavcev bo tudi v času pandemije lahko ostalo na svojih rednih delovnih mestih, manj bo izpadov zaradi bolezni in karanten, bolj nemoteno bodo delovale različne storitve v onkološki zdravstveni dejavnosti in bolj varni bodo tisti med nami, ki se v času pandemije spopadajo tudi z rakom," je pozvala.

Zveza društev za boj proti raku ob tem poudarja, da je zelo pomembno, da raka odkrijemo čim bolj zgodaj. Prej kot raka odkrijemo in zdravimo, večja je namreč verjetnost dolgega in kakovostnega življenja. Zato onkološka zdravstvena dejavnost, za razliko od nekaterih drugih dejavnosti, ves čas neprekinjeno deluje tudi v času pandemije. Prav tako, z izjemo kratke prekinitve v prvih dveh mesecih epidemije, neprekinjeno delujejo tudi vsi trije presejalni programi za raka, Zora, Dora in Svit, so spomnili.