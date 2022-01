V Gostišču Portal v Ljubljani, kjer strežejo srbsko hrano in kjer so bili do zdaj znani po zabavah na pravoslavno novo leto, praznovanja letos ne bodo imeli. Trenutni epidemiološki ukrepi namreč dovoljujejo poslovanje lokalov le do 22. ure, izjem za današnji dan pa ni. Podobno so za STA povedali v Gostilni Dubočica v Ljubljani, kjer so tudi znani po srbski hrani.

Večjih praznovanj ne bo Novoletna praznovanja s posebnimi meniji in ob živi glasbi pripravljajo številni lokali v Srbiji, posebej v Beogradu. Na Savski promenadi v Beogradu sta ob polnoči predvidena tudi laserski šou in ognjemet, prav tako je predviden ognjemet s Hrama svetega Save, poročajo srbski mediji. So pa mestne oblasti v Beogradu zaradi hitrega naraščanja okužb s koronavirousom odpovedale za nocoj napovedan koncert Željka Joksimovića na Savski promenadi. Prav tako je bil odpovedan koncert Anđeline Vujović v Nišu. Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za našim, gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu in so torej novo leto že praznovale. Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45.000 ljudi.