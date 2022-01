Izteka se rok za oddajo vlog za denarno nadomestilo zaradi karantene

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki želijo uveljavljati povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok med lanskim julijem in koncem decembra, imajo za predložitev ustrezne vloge preko portala eDavki čas le še do sobote. Upravičencem bo pomoč nakazana najpozneje do 15. februarja, so sporočili iz Fursa.