Sodniška odločitev je bila sprejeta 23. decembra. Očetu pa je do februarja odvzeta pravica do obiskov. Odločitev se v primeru cepljenja lahko razveljavi.

»Stiki z očetom ne bi bili v otrokovo korist, saj oče ni cepljen in nasprotuje zdravstvenim ukrepom v trenutnem epidemiološkem stanju,« je sodnik navedel v svoji odločitvi, pri čemer je namigoval na porast primerov okužb z različico omikron.

Obravnava na sodišču se je začela, ko je oče pred prazniki zahteval podaljšanje dodeljenega časa obiskov. Mati je njegovi zahtevi nasprotovala. Sodišču pa je povedala, da je pred kratkim ugotovila, da ni cepljen, in pokazala njegove prejšnje objave na družbenih omrežjih, ki so kazale na nasprotovanje zdravstvenim ukrepom.

Sodnik je opozoril, da je otrok sicer cepljen, vendar se mu zdi, da zaradi različice omikron trenutno ni dovolj zaščiten. Mati sicer živi s partnerjem in dvema drugima otrokoma, starima sedem mesecev in štiri leta. Otroka sta zaenkrat še premlada za cepljenje.

Čeprav je več kot 90 odstotkov odraslih v Quebecu cepljenih proti covidu-19, so v provinci v zadnjih tednih zabeležili strmo naraščanje števila primerov in hospitalizacij zaradi omikrona. Da bi zajezili nov val, je Quebec 30. decembra napovedal vrnitev nekaterih omejitev, med drugim policijsko uro ob 22. uri in prepoved zasebnih zbiranj.

Francosko govoreča provinca bo v prihodnjih tednih uvedla tudi nov zdravstveni davek za necepljene osebe. Prav tako pa jim je že prepovedala vstop v nenujne trgovine.