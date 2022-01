Bolniki, ki so se okužili z omikronom, imajo za polovico manjše tveganje, da bodo hospitalizirani kot tisti, ki so se okužili z delto. Nevarnost, da bodo potrebovali intenzivno zdravljenje, je manjša za 75 odstotkov, nevarnost smrti pa manjša za več kot 90 odstotkov, je pokazala analiza podatkov kalifornijskega bolnišničnega sistema Kaiser Permanente of Southern California.

V ta sistem je vključenih 4,7 milijona ljudi, znanstveniki pa so analizirali podatke med 30. novembrom lani in letošnjim 1. januarjem, ko sta med prebivalstvom močno krožili obe omenjeni različici novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Študija, ki je drugi znanstveniki še niso pregledali in potrdili, kaže, da nihče od 52.000 covidnih bolnikov, ki so se okužili z omikronom, ni potrebovalo pomoči medicinskega ventilatorja, med 17.000 bolniki z delto pa enajst.