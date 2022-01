Častnika sta končala vaje v bližini oporišča in bila na patrulji, ko sta zagledala sumljivo osebo. Zagnala sta postopek aretacije osebe, med drugim s streljanjem v zrak, piše v poročilu vojske. Drug vojak pa je mislil, da gre za strele teroristov in začel streljati nanju. Hudo poškodovana vojaka so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer pa so le še potrdili njuno smrt, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski premier Naftali Benet je na Twitterju izrazil obžalovanje. »Poveljnika sta posvetila svoja najboljša leta varnosti Izraela in varovanju naše domovine. Cel narod žaluje za njima,« je zapisal.