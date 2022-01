V petek bo jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem in na sončnih pobočjih v nekoliko višjih legah do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo danes v višinah nad naše kraje začel pritekati postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, predvsem v celovški kotlini bo zjutraj in dopoldne nizka oblačnost. Burja ob severnem Jadranu bo danes zvečer ponehala.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden.