Žreb za Odprto prvenstvo Avstralije bi se moral začeti ob 5:00 uri po slovenskem času, a je ravno za tisti čas tiskovno konferenco sklical avstralski predsednik vlade Scott Morrison. Avstralski premier je na konferenci razočaral in je primer Đokovića omenil zgolj v enem stavku, da ima odločitev v rokah minister za priseljevanje Alex Hawk. Ob tem je še dodal, da se prejšnja izjava ministra, da razmišlja, da bi Đokoviću zavrnil njegov vizum, »ni spremenila«. Odločitev pa danes najverjetneje še ne bo sprejeta, primer pa traja že več kot teden dni.

Možnost izgona med turnirjem

Čeprav je Hawk nameraval odločitev sprejeti že včeraj, je odvetniška ekipa prvega igralca sveta v sredo predala nova dokazila, zato se je proces odločanja še podaljšal. Avstralci po zadnjih anketah in dokazih, da se je Đoković v Srbiji gibal okužen, na strani Hawka in podpirajo izgon Đokovića iz države. A tudi če minister za priseljevanje sprejme tako odločitev, se prvi lopar sveta nanjo lahko pritoži in tako svoje bivanje v dežele tam spodaj še podaljša.

To pomeni, da obstaja velika verjetnost, da bo Novak Đoković v ponedeljek začel z igranjem na prvem turnirju velike četverice v sezoni, kjer mu je žreb v prvem krogu namenil rojaka Miomirja Kecmanovića. V zgornji polovici žreba sta od zvenečih imen tudi Nemec Alexander Zverev in Španec Rafael Nadal, ki se lahko srečata v četrtfinalu in sta potencialna tekmeca Srba v polfinalu. A za Srba ni nujno, da bo tam tudi igral, čeprav bi dobil vse dvoboje na poti do tja, saj bil ob ponovni zavrnitvi njegovega vizuma lahko izgnan iz države tudi med samim turnirjem.