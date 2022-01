Inter tik pred koncem podaljška do superpokala

Nogometaši italijanskega prvaka Interja iz Milana in pokalnega prvaka Juventusa so se v Milanu merili za superpokal. Tega so po podaljšku dobili Milančani z 2:1 (1:1, 1:1). Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter in z njim osvojil svojo drugo lovoriko.