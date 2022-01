Čas rjovenja

Ko v goščavi tik pred tabo zarjove lev, ne boš pomislil na to, kako pomembno je varovati ekosistem, ki zagotavlja preživetje divjih živali v naravi. Nak, vanj boš uperil puško. Natanko to se nam ta hip dogaja tudi v družbi. Čas dialoga, kolikor ga je po tridesetih letih demokracije ostalo, se je iztekel. Napočil je čas rjovenja. Tulimo lahko v rog političnih istomišljenikov. Ali v luno. Druge možnosti so bolj ali manj brezplodne. Ker nikogar več ne zanimajo.