Slovenski tabor v približno 700 kilometrov od Ljubljane oddaljenem Debrecenu je včeraj dopoldan doletela slaba novica. Rezultat torkovega testa PCR, ki ga je reprezentanca Slovenije opravila po prihodu v Debrecen, je bil pozitiven pri vratarju Aljažu Panjtarju, pri ostalih pa negativen, vključno z včerajšnjimi hitrimi testi. Vratar Gorenja je bil takoj umaknjen od ostalih, po pravilih evropske zveze EHF pa se bo lahko reprezentančnim dejavnostim priključil po najmanj petih dneh karantene in dveh negativnih testih PCR.

Selektorju Ljubomirju Vranješu sta tako ostala le dva vratarja, Urh Kastelic in Jože Baznik, ostali štirje pa so na bolniški. Poleg Panjtarja sta okužena tudi Urban Lesjak in Miljan Vujović, Klemen Ferlin pa je poškodovan. »Situacija bi bila katastrofalna, če bi se od preostalih dveh vratarjev kateri okužil ali poškodoval. V tem trenutku nimamo nobene izbire in stanje ni prijetno. Zaradi koronavirusa razmišljaš o dvajsetih različnih scenarijih, kako se bo vse skupaj razpletlo, in to slabo vpliva na spanje,« pravi selektor Ljubomir Vranješ. Šestnajsterico za uvodno tekmo bo izbral po dopoldanskem treningu in rezultatih testiranja ter v zadnjem možnem roku (po pravilih uro in 15 minut pred začetkom), pred obračunom s Severno Makedonijo pa dodaja: »Dobro smo se pripravili na nasprotnika. Zavedamo se, da nas čaka težka naloga, saj gre za kakovostnega nasprotnika. Če želimo zmagati, bomo seveda morali biti zelo dobri v vseh elementih igre.«

Brez maščevanja za leto 2018

Slovenija in Makedonija sta se na lanskem svetovnem prvenstvu v Egiptu pomerili v prvem krogu drugega dela, Vranješevi izbranci pa so v Kairu zmagali z desetimi goli razlike (31:21). »V zadnjem letu so nasprotniki veliko spremenili v tranziciji igre, hitrejši so in veliko več tečejo. A še vedno imajo isto težavo, saj morajo menjati kar nekaj igralcev v prehodu iz obrambe v napad in obratno. To je njihov velik minus, ki ga moramo izkoristiti z našim hitrim ritmom igre. Imamo večjo kakovost, ki pa jo moramo potrditi tudi na igrišču,« se zaveda Miha Zarabec, ki je v Egiptu proti Severni Makedoniji dosegel štiri gole.

Slabše spomine na današnjega nasprotnika imajo Slovenci z EP 2018 na Hrvaškem, saj so takrat prav tako na uvodni tekmi izgubili s 24:25. In kakšen razplet današnjega obračuna v dvorani Fönix Arena v novih okoliščinah (koronavirus, le ena pripravljalna tekma) pričakuje igralec nemškega Kiela? »Treniramo dobro in vse je videti odlično, a resne tekme so nekaj povsem drugega. Tekma s Severno Makedonijo bo za nas že prvi finale in od nje bo marsikaj odvisno za nadaljevanje prvenstva. Ni drugega, kakor da tekmovanje začnemo z zmago,« je optimistično razpoložen Trebanjec, ki je prepričan, da takratni poraz na Hrvaškem ne bo sprožil dodatne želje po maščevanju. »Zagotovo ne bo, kajti od takrat je minilo že veliko časa in vmes smo odigrali že veliko tekem. Ne belimo si glave s tistim srečanjem, saj smo nanj že pozabili. Tokrat bo nova tekma, nova zgodba in novo prvenstvo,« meni Zarabec, ki zaradi koronavirusa pričakuje čudno tekmovanje. »Razmere so zares čudne, a letos se ne smemo pustiti zavesti. Lani smo se v Egiptu preveč ubadali s koronavirusom in zaradi tega skoraj pozabili igrati rokomet. Tokrat pa dobro vemo, kaj nas čaka.«