Včerajšnji štiri ure trajajoči pogovori članic Nata z Rusijo, prvi po dveh letih in pol v okviru sveta Nato-Rusija, so še enkrat potrdili temeljna razhajanja trideseterice in Kremlja glede ruskih predlogov nove varnostne arhitekture v Evropi. Zveza Nato odločno nasprotuje ruski zahtevi po zaustavitvi širjenja zavezništva na države nekdanje Sovjetske zveze. »Rusija (o članstvu držav v Natu, op. a.) nima veta,« je po pogovorih v Bruslju poudaril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Se pa je zavezništvo pripravljeno z Rusijo pogovarjati o nadzoru oborožitve in nameščanju raket. Rusija nasprotno pričakuje premik na vseh področjih, torej tudi pri vprašanju neširjenja Nata.

Daleč vsaksebi Kot je po pogovorih poudaril namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Gruško, širitev Nata ne bo rešila vprašanja varnosti, saj se z njo zgolj premika meje delitev, se jih pa ne odstranjuje. Ruski predlog nove varnostne arhitekture v Evropi, ki ga je konec minulega leta Moskva poslala ZDA, je Gruško utemeljil s podmeno, da je koncept varnosti nedeljiv in da ta ne more veljati samo za članice Nata. Čeprav je Stoltenberg Rusiji ponudil nadaljevanje pogovorov o posameznih vprašanjih, denimo o vprašanju nameščanja raket in nadzora oboroževanja, ruska delegacija v nove pogovore ni privolila, a jih niti ni zavrnila. Moskva pričakuje pisna pojasnila Stoltenbergovih predlogov, šele nato se bodo odločili, kako naprej. Gruško novih pogovorov ni izključil, je pa ocenil, da si je težko predstavljati, kako bi lahko premostili razhajanja. Da so s stališči močno narazen, je potrdil tudi Stoltenberg rekoč, da ostaja resna grožnja novega oboroženega konflikta v Evropi, a da bo zavezništvo storilo vse, da ga prepreči. Namestnica ameriškega zunanjega ministra Wendy Sherman, ki je že v ponedeljek vodila pogovore ZDA z ruskimi predstavniki v Ženevi, je včeraj dejala, da od ruske strani v Bruslju ni slišala nič novega. Spraševala se je, kako se lahko Rusija kot jedrska velesila počuti ogroženo od Ukrajine. Rusija sicer na včerajšnjih pogovorih ni predstavila možnih ukrepov za zmanjšanje napetosti, ni pa jih niti zavrnila. ZDA želijo vrnitev ruskih vojakov ob meji z Ukrajino v vojašnice ali pojasnilo o cilju vaj, ki jih je ruska vojska včeraj izvajala s pravim strelivom. Gruško je potrdil, da so govorili o takšnih ukrepih, ti pa bi morali po njegovih besedah biti dvoplastni: dogovoriti bi se morali o večji transparentnosti vojaških aktivnosti za izogibanje morebitnim incidentom, glede razmer v Ukrajini pa bi morala tamkajšnja vlada izpolniti določila dogovorov iz Minska, članice zavezništva pa nehati oskrbovati Ukrajino z orožjem in uriti tamkajšnjo vojsko.