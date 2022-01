Evropske usmeritve: v sili konec karanten za cepljene

Države bi lahko v sili odpravile karantene za cepljene prebivalce, ki so bili v tesnem stiku z okuženim posameznikom. Za ključne delavce – na primer zdravnike, medicinske sestre in policiste – pa bi bila lahko izolacija po okužbi z novim koronavirusom v skrajnem primeru skrajšana na tri dni. Tako so predvideli v Evropskem centru za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).