Ameriški predsednik Joe Biden je predstavil svoj novi veliki zakonski cilj, potem ko je moral zaradi neenotnosti demokratov vsaj za nekaj časa na hladno njegov 1500 milijard evrov vreden sveženj socialnih, zdravstvenih in okoljskih reform. Zdaj je v ospredje postavil reformo volilne zakonodaje, kjer pa se mu napovedujejo podobne težave: manjka mu podpora vseh demokratskih senatorjev.

Biden si ni naključno izbral zvezne države Georgie za predstavitveni govor, v katerem je dejal, da je eden temeljev ameriške demokracije pravica vsakega, da odda glas in da je ta glas preštet. Georgia je ena izmed zveznih držav, kjer republikanski predsednik Donald Trump lani ni priznal poraza, ampak je pozival volilne uslužbence, naj mu »najdejo 11.780 glasov«, potrebnih za to, da premaga Bidna. In je ena izmed zveznih držav, kjer so vladajoči republikanci v tamkajšnjem kongresu sprejeli reformo volilne zakonodaje, ki po trditvah demokratov »napada volilno pravico«. Podobno zakonodajo so republikanci sprejeli v še osemnajstih zveznih državah – gre za ukrepe, kot so prepoved oddajanja glasovnic v posebne volilne nabiralnike na ulicah, omejitev glasovanja po pošti ali lažja zamenjava neodvisnih članov volilnih komisij. Republikanci trdijo, da gre za ukrepe proti mogočim volilnim nepravilnostim.

Volilni dan bi bil praznik Biden je v zelo zavzetem govoru lansko volilno dogajanje v Georgii in drugod uporabil za iskanje podpore zakonoma, ki bi volilna pravila določila na zvezni ravni, tako da tega ne bi več počela vsaka zvezna država zase. Zakon o pravici do glasovanja bi olajšal volilno udeležbo z možnostjo predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti, oddajo glasu v nabiralnike in avtomatičnim vpisom v volilni seznam. Volilni dan, kar je vselej torek po prvem novembrskem ponedeljku, bi bil praznik, obsojenim za kazniva dejanja ne bi več vzeli volilne pravice… Vse to bi načeloma koristilo demokratom, saj je višja volilna udeležba voda na njihov mlin. Drugi zakon, ki nosi ime po zdaj že pokojnem dolgoletnem kongresniku in aktivistu Johnu Lewisu, pa bi določil, kdaj morajo zvezne države zahtevati dovoljenje za spremembo načina izvedbe volitev.