»Na prošnjo podjetja smo rok za posredovanje podatkov podaljšali do 17. januarja,« so navedli na ministrstvu.

Hm, zanimivo. Najprej se sodnica v Krškem ni mogla odločiti za imenovanje nove uprave Gen-I in je odločitev preložila na konec januarja. Vmes se tudi v podjetju Gen energija pod vodstvom Martina Novšaka, ki obvladuje 75 odstotkov kapitala Gen-I, ne znajo odločiti, kdo bo vodil to podjetje, in upajo na »dogovor«. In zdaj še resorno ministrstvo ni več tako radikalno pri napovedanem obračunu z dosedanjo upravo Gen-I z »znamenitim« Robertom Golobom na čelu glede njegovih plač v preteklosti. Pa ne da vsi ti že berejo javnomnenjske ankete in se sprašujejo, kaj pa če Golob čez 100 dni res zmaga na aprilskih parlamentarnih volitvah in prevzame novo vlado?